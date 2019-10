2/25

Prima doppia doppia in carriera con gli assist per Kawhi Leonard - sempre più in modalità passatore in questa sua nuova versione ai Clippers. Per l’MVP delle ultime Finals sono 27 punti, 10 assist e otto rimbalzi - sfiorata la prima storica tripla doppia, in una gara in cui Leonard però non è riuscito a incidere come al solito (-11 di plus/minus in 32 minuti sul parquet)