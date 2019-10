17/30 ©Getty

DETROIT PISTONS | 41% DI GIOCATORI CONFERMATI | Cambiati forse fin troppo poco, i Pistons restano in mezzo al guado anche a 12 mesi di distanza. Andre Drummond, Blake Griffin e Reggie Jackson non sembrano in grado di conquistare almeno 45 vittorie in regular season e il materiale umano messo attorno a loro non sembra poter fare il grande salto. É arrivato Derrick Rose, dominante in uscita dalla panchina in questo avvio, una delle poche ragioni per sorridere in Michigan