NBA, Boston-Milwaukee in diretta su Sky Sport Uno con commento in italiano

Tantissime cose sono cambiate dall'ultima volta che i Boston Celtics e i Milwaukee Bucks si sono affrontate. Era il secondo turno dei playoff della Eastern Conference e i Bucks, guidati da Giannis Antetokounmpo, misero fine all'esperienza in Massacchussets non solo di Kyrie Irving, ma anche di Al Horford, Terry Rozier e Aron Baynes. Due squadre che si sono affrontare negli ultimi due anni in post-season e che si ritrovano stanotte in diretta su Sky Sport Uno: appuntamento a mezzanotte e mezza con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Un'occasione per "tirare lungo" dopo la serata di calcio di Serie A e godersi l'MVP in carica della NBA contro una delle principali avversarie nella Eastern Conference, che oltre a puntare su Jayson Tatum, Jaylen Brown e Gordon Hayward ha aggiunto anche un Kemba Walker nel motore. Un test importante per capire se la squadra di coach Brad Stevens può giocarsela oppure se rimane un gradino sotto ai vice-campioni della conference come hanno detto gli scorsi playoff: appuntamento in diretta su Sky Sport (e in replica giovedì 31 su Sky Sport NBA alle ore 14, 18 e 21) per scoprirlo.