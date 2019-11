NBA, arriva "Greek Freak", il film Disney sulla storia di Giannis Antetokounmpo

Poteva Hollywood restare indifferente alla storia (a lieto fine) di Giannis Antetokounmpo? La domanda è retorica, la risposta è certa: no, non poteva. Una favola, si è detto spesso della parabola del talento greco nominato lo scorso giugno MVP NBA dalle strade di Atene fino alla vetta della lega, e così è ancora più calzante il fatto che a produrre il film sulla sua vita sia proprio la Disney. In particolare “Greek Freak” — questo il titolo provvisorio del progetto, che prende spunto dal soprannome del giocatore — verrà prodotto da Disney+, il nuovo servizio in streaming atteso al debutto negli Stati Uniti a novembre ma già dietro alla produzione di successi in sala come “Aladdin” e “Il re leone”. La storia si concentrerà tanto sugli inizi della carriera del n°34 di Milwaukee quanto sulla sua attuale carriera nella NBA. La sceneggiatura dovrebbe essere affidata ad Arash Amel, che ha firmato anche “A private war”, film del 2018 che ha incassato due candidature ai Golden Globes. Non sono ancora note le date di realizzazione, produzione e distribuzione del film, che però consacra una volta di più il personaggio Giannis Antetokounmpo anche lontano dai parquet NBA.