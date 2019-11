Momento divertente nel corso di Brooklyn-New Orleans: dopo una palla rubata Garrett Temple è andato a schiacciare da solo in contropiede, ma le sue doti atletiche non hanno esattamente entusiasmato la panchina. Tra tutti il più esplicito è stato Kevin Durant, che ha mostrato il pollice verso al compagno in maniera ironica. Poi anche lui è rimasto estasiato davanti alle magie di Kyrie Irving