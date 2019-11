10/13 ©Getty

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MILWAUKEE BUCKS 106-134 | Come tutte le grandi squadre da regular season, ai Bucks è bastato un terzo quarto da 38-25 per aprire in due la partita e non voltarsi più indietro. Il solito grande Giannis Antetokounmpo ha fatto la maggior parte del lavoro: 34 punti, 15 rimbalzi, 6 assist e 14/19 dal campo per l’MVP in carica in meno di 27 minuti, accompagnato dai massimi stagionali di Khris Middleton (26) e di Eric Bledsoe (22) in una serata in cui i Bucks hanno segnato 62 punti in area