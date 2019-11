NBA, Alex Caruso esalta i tifosi Lakers con la schiacciata della notte

Alex Caruso sempre più idolo dei tifosi dei Lakers: il numero 4 gialloviola nella notte ha fatto saltare in piedi tutto lo Staple Center con una schiacciata clamorosa sul finire del primo quarto della partita vinta contro Miami, giocata che è stata indicata dalla NBA come 'Dunk of the Night'. Caruso, nonostante un fisico apparentemente non molto atletico, non è nuovo a giocate spettacolari sopra il ferro, che insieme con la simpatia del personaggio lo stanno facendo diventare il beniamino dei tifosi di LA