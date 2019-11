NBA, risultati della notte: Lakers 7 vittorie in fila, Melli titolare ma battuto

8/22 ©Getty

Ritorno da titolare con sconfitta per Nicolò Melli. Dopo essere stato tenuto in panchina per 48 minuti contro Brooklyn, l’azzurro è stato di nuovo schierato dall’inizio da coach Gentry ma è rimasto in campo meno di tutti e 13 i giocatori scesi in campo per New Orleans (10 minuti e 12 secondi). Per lui 2 punti dalla lunetta, 0/2 da tre punti e parole non proprio edificanti del suo allenatore sui titolari in generale (“Se quelli che abbiamo in campo non possono fare quello che ci aspettiamo da loro, la prossima mossa è trovare qualcun altro”). L’unico a salvarsi è il solito Ingram con 27 punti seguito dai 16 di Jrue Holiday