NBA, Dion Waiters collassa sull'aereo: troppi "orsetti gommosi" di marijuana

La carriera NBA di Dion Waiters è a dir poco naufragata negli ultimi due anni – e anche quella con i Miami Heat non sembra destinata a tornare ai fasti di un tempo. Il 27enne non ha ancora debuttato in questa stagione dopo essere stato sospeso per “condotta dannosa nei confronti della squadra" alla prima gara del 2019-20, e altre sanzioni potrebbero essere in arrivo. Secondo quanto riportato dal presentatore radio di Miami Andy Slater, la guardia è collassata sull’aereo che stava portando gli Heat a Los Angeles per affrontare i Lakers, richiedendo l’intervento in emergenza dei medici. Il motivo sarebbe una overdose di “gummies”, ovverosia caramelle gommose trattate con il THC (la principale sostanza psicoattiva della cannabis) che hanno provocato un collasso al giocatore quando si è svegliato. La squadra non ha commentato ufficialmente quanto successo per le leggi sulla privacy delle condizioni mediche (ufficialmente ha saltato la gara coi Lakers per “malattia”) e lo stesso coach Erik Spoelstra non ha voluto parlare di quanto successo dopo la sconfitta, ma è facile immaginare che questo ennesimo brutto episodio legato a Waiters di sicuro non lo aiuterà a rientrare nelle grazie di una franchigia con cui di fatto è un separato in casa, pur avendo ancora un anno di contratto (oltre a questo) a 12,6 milioni di dollari.