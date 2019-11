NBA, Blake Griffin pronto all’esordio stagionale: in campo contro Minnesota

L’inizio di stagione dei Detroit Pistons non è stato esattamente esaltante. Il record di 4 vittorie e 6 sconfitte non è neanche così terribile e nella Eastern Conference permette di essere ancora ampiamente in corsa per uno dei primo otto posti, ma le sconfitte subite per mano di squadre in difficoltà come Atlanta, Chicago e Washington sono rimaste indigeste nonostante il grande inizio di Andre Drummond (21.2 punti e 18 rimbalzi di media). Per fortuna di coach Dwane Casey i rinforzi stanno per arrivare: dopo aver saltato le prime dieci partite stagionali per un problema al ginocchio e al bicipite femorale, Blake Griffin è pronto al debutto previsto per la notte tra lunedì e martedì contro i Minnesota Timberwolves. Un recupero chiave per un giocatore che lo scorso anno è stato votato per il terzo quintetto All-NBA e che porta in dote non solo 24.5 punti e 7.5 rimbalzi, ma anche 5.4 assist e 2.5 triple a partita su 7 tentativi. Il rientro di Griffin è importante anche per le assenze contemporanee di Reggie Jackson e Derrick Rose, che lasciano un buco di playmaking che Griffin può colmare con le sue doti da passatore. I TWolves saranno l’unica squadra della Western Conference da affrontare in tutto il mese di novembre, mentre tutte le altre saranno contro squadre della Eastern: un’occasione per spingere sull’acceleratore e spingersi sopra il 50% di vittorie.