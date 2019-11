Mercato NBA, ai Brooklyn Nets arriva Iman Shumpert

L’infortunio al pollice di Caris LeVert preoccupa non poco i Nets e con un Kyrie Irving spremuto al massimo e in dubbio per la partita contro Denver, Brooklyn ha deciso di correre ai ripari e mettere sotto contratto Iman Shumpert - uno degli svincolati più ambiti rimasti a disposizione sul mercato dei free agent. L’ex Rockets, reduce dalla stagione in Texas e rimasto senza squadra in estate, prende il posto lasciato libero nel roster della squadra di New York da Wilson Chandler - sospeso dalla NBA per 25 partite in preseason a causa di una violazione delle regole anti-doping (risultato positivo a un ormone della crescita presente nella lista delle sostanze proibite). Un rinforzo necessario per i Nets, alle prese con diverse difficoltà in questo claudicante avvio di stagione: senza Kevin Durant e con una chimica di squadra ancora tutta da costruire, Brooklyn sta faticando a raccogliere risultati e successi nonostante le super prestazioni di un ispirato Irving. E proprio l’ex Cavaliers è uno dei giocatori che Shumpert ritroverà sul parquet; protagonisti a Cleveland della cavalcata che portò la franchigia dell’Ohio alla conquista del titolo nel 2016. Un giocatore utile, d’esperienza, che torna nella Grande Mela dove ha iniziato la sua carriera in maglia Knicks, chiamato da subito a dimostrare di poter dare un contributo in campo.