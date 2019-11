LeBron, tripla doppia storica nel successo su OKC. Vince Melli contro Portland

4/11 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 115-104 | Due vittorie in fila per i Pelicans - la prima volta che accade in stagione - sempre avanti negli ultimi 20 minuti contro Portland, che festeggia con l’amaro in bocca l’esordio di Carmelo Anthony. New Orleans si gode invece i 21 punti di Brandon Ingram (al rientro dopo 4 gare) e i 22 e 10 assist di Jrue Holiday - miglior realizzatore di squadra

