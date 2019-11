NBA, i risultati della notte: i Clippers battono anche New Orleans, Denver fa 5 in fila

Non si arresta la corsa di L.A. contro i Pelicans, spazzati via nel primo tempo grazie ai 34 punti di Montrezl Harrell. Cinque punti a referto in 17 minuti per Melli in uscita dalla panchina. Nel Sundays NBA, Doncic chiude con 41 punti e 10 assist e trascina Dallas al successo contro un Harden quasi in tripla doppia (32, 11 e 9 rimbalzi). I Nuggets vincono contro Phoenix e salgono al 2° posto in solitaria a Ovest, i Nets si prendono il derby e il terzo successo in fila nonostante le assenze, i Kings battono gli Wizards a domicilio: