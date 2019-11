NBA, la top-5 di tutti i tempi secondo Allen Iverson

2/5 ©Getty

KOBE BRYANT | La storia tra Kobe e AI è invece più lunga, culminando nelle Finals del 2001: 29 incontri in regular season tra i due con 16 vittorie per Bryant, anche se la media punti superiore è quella di Iverson (25.3 contro 24). Impietoso invece il conto ai playoff: 8-1 per Bryant, vincente anche nei playoff del 2008 mentre Iverson giocava per Denver