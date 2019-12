NBA, risultati della notte: San Antonio batte i 50 di Harden, i Lakers sbancano Denver

10/19 ©Getty

Si tratta invece della sesta sconfitta in fila per i Pelicans, a cui non sono serviti i 24 di Brandon Ingram e i 18 di Jrue Holiday sprecando un vantaggio di 11 lunghezze costruito a inizio secondo quarto, prima di farsi rimontare dalle riserve dei Mavs. Per Nicolò Melli 7 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 22 minuti di gioco tirando 3/7 dal campo e 1/4 da tre all’interno di una serata da 27% dall’arco per i padroni di casa, che non sono andati oltre al 40% complessivo. “Abbiamo sbagliato 12 layup e 21 tiri in area: in questa lega bisogna segnare e noi non ci siamo riusciti” l’amaro commento di coach Gentry

GUARDA LA PRESTAZIONE DI NICOLO' MELLI