Fermo per un mese e mezzo a causa di un problema alla zona addominale, quando è rientrato la scorsa settimana Anthony Davis ha trovato una Dallas decimata dagli infortuni e in forte difficoltà. Grazie anche alla sua presenza, però, la squadra ha infilato tre vittorie importantissime per tenere viva la speranza di agguantare un posto al play-in a Ovest. E con l’ex Lakers in campo i Mavs non hanno ancora perso in questa stagione

Certo, il campione statistico è molto limitato, perché nei suoi ormai quasi due mesi a Dallas Anthony Davis ha giocato solo 4 partite . Nonostante la lunga pausa forzata per risolvere il problema alla zona addominale emerso dopo lo scintillante esordio con la nuova maglia lo scorso 8 febbraio , però, l’ex Lakers sembra essere riuscito ad avere un impatto immediato sulle prestazioni della squadra. Rientrato in campo una settimana fa, infatti, Davis ha guidato i Mavs nella trasferta sulla costa Est che, contrariamente a quanto si poteva prevedere fino a pochi giorni fa, ha rilanciato le speranze di agganciare un posto al play-in a Ovest . Brooklyn, Orlando e quindi Chicago nella notte sono cadute tra le mura di casa e con AD sul parquet Dallas sembra aver ritrovato lo slancio perso a causa della pesante sfortuna che ha colpito i ragazzi di coach Jason Kidd in questa stagione.

Nonostante tutto, con Davis Dallas crede al play-in

Le assenze in casa Mavs continuano a essere tante e pesanti, ma il recupero di Davis sembra aver riacceso la scintilla per una squadra che sembrava quasi persa tra le difficoltà emerse dall’addio a Luka Doncic dello scorso 1 febbraio. Se le polemiche per la rinuncia allo sloveno non si sono ancora del tutto placate, con i suoi 17.8 punti e 9 rimbalzi a partita Davis sta dimostrando che la contropartita arrivata dai Lakers all’interno della trade non è poi così malvagia. Anzi, nelle 4 partite giocate con Dallas l’ex gialloviola è ancora imbattuto e ora, sulle sue spalle, in Texas proveranno a tenersi stretto quel 10° posto che garantisce l’accesso al play-in della Western Conference. Anzi, al momento i Mavs, complice la sconfitta di Sacramento a Orlando, sono addirittura saliti al 9° posto, ma la corsa con i Kings e con i Suns lascerà per forza fuori una delle tre squadre. E con un Davis finalmente sano e pronto a battagliare nel pitturato l’ultima parte di regular season appare decisamente più luminosa per Dallas.