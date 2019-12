NBA, Jimmy Butler trolla Trae Young su Instagram: "Questo ragazzo prevede il futuro"

A meno di un minuto dalla fine Trae Young sfugge in palleggio alla difesa di Miami, serve un assist ad Alex Len che schiaccia il +6 Atlanta: la reazione del n°11 di Atlanta tornando in difesa è quella che forse meglio interpreta anche il pensiero di gran parte dei tifosi all’American Airlines Arena. “It’s over”, è finita, urla Young in maniera plateale. Solo che invece finita non è, perché gli Heat riescono a impattare la partita, portarla ai tempi supplementari e poi schiantare gli Hawks con un parziale di 18-4 in overtime (24-4 il break a favore di Miami per chiudere la partita). Una di quelle occasioni in cui – per Trae Young – il detto “un bel silenzio non fu mai scritto” (o detto, in questo caso) calza alla perfezione e ovviamente nel dopo partita la sua avventata previsione è stata ripresa da Jimmy Butler su Instagram, con un messaggio diretto proprio all’avversario di serata. “Questo ragazzo, Trae Young, sa prevedere il futuro. Aveva ragione. La partita era finita”. Solo che, ovviamente, finita a vantaggio proprio di Butler e compagni, bravissimi nell’inventarsi una rimonta quasi impossibile e mantenere così ancora inviolato il parquet della AAA. Per Young – comunque autore di una gara da 21 punti e 9 assist, pur con 7/19 al tiro e solo 3/11 da tre punti – una lezione da tenere a mente per il futuro: qualcuno, qui in Italia, direbbe “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”…