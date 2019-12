NBA, Nicolò Melli si racconta: “LeBron è impressionante, sento Datome ogni giorno”

Una nuova avventura, non semplice come la stagione dei suoi Pelicans, ma entusiasmante e stimolante per un talento nel pieno della sua maturità. Nicolò Melli risponde con piacere alle domande poste dai giornalisti internazionali in vista della sfida di domenica 15 dicembre alle 21.30 contro gli Orlando Magic – tutta da seguire in diretta su Sky Sport NBA. “Si parla tanto in spogliatoio di giocare in prima serata nazionale o anche internazionale. Io sono contento perché i miei familiari hanno la possibilità di guardarmi senza fare levatacce!”. I minuti sul parquet per il n°20 di New Orleans non sono garantiti, ma la NBA è cambiata anche in questo, garantendo a tutti l’occasione per incidere e potersi mettere in mostra: “Sicuramente è molto difficile adeguarsi al gioco in NBA perché il ritmo è diverso, le spaziature sono diverse e devo imparare ancora tanto e abituarmi. Ci sono dei giocatori europei che fanno la differenza perché sono fenomeni. Non credo che il format dell’Eurolega abbia davvero influenzato l’impatto che sono riusciti ad avere da subito in NBA. Credo invece che vengano date molte più opportunità agli europei, sicuramente c’è un cambio di punti di vista e adesso vengono concesse più occasioni a tutti. Seguo tanto il Fener, mi sento quotidianamente con Gigi Datome, ma non me la sento di giudicare il loro momento perché sono fuori dal gruppo. La stagione è ancora lunga, e spero possano raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati”. Su come andranno le cose in Europa per la sua ex squadra c’è qualche perplessità, mentre sul nome del giocatore che più è riuscito a sorprenderlo non ci sono dubbi: “LeBron è quello che mi ha impressionato di più, per come ha giocato contro di noi, quando hanno vinto. Ha gestito la partita in maniera impressionante, mi ha davvero colpito”.