NBA, infortunio alla caviglia per Luka Doncic: fuori lo sloveno, Mavs ko contro Miami

È passato solo 1’40” dell’attesa gara di Dallas tra i Mavericks e i sorprendenti Miami Heat e i tifosi texani devono fare i conti con i loro peggiori incubi: Luka Doncic, in penetrazione al ferro contro Meyers Leonard, vede arrivare l’aiuto da sinistra di Kendrick Nunn e nell’appoggiare a terra il piede destro finisce per metterlo sopra quello sinistro di Nunn, girandosi la caviglia in maniera preoccupante. Il talento sloveno di Dallas rimane immediatamente a terra, impossibilitato a tornare in difesa e alla prima pausa durante il timeout prende la via degli spogliatoi per una miglior valutazione dell’infortunio. Purtroppo alla fine del primo quarto arriva il responso temuto: Doncic non è in grado di tornare sul parquet e la sua gara contro Miami finisce qui. Unica nota positiva, il n°77 di coach Carlisle viene immediatamente sottoposto ai raggi X che fortunatamente si rivelano negativi: dovrebbe trattarsi unicamente di una (brutta) distorsione, senza però nessun tipo di interessamento ai legamenti. Senza la loro superstar, i Mavs finiscono per arrendersi agli Heat soltanto in overtime, nonostante i 50 punti combinati della coppia Tim Hardaway Jr. (28)-Kristaps Porzingis (22, con 14 rimbalzi). Doncic chiude dopo solo 100 secondi la sua partita con 2 punti e 1 rimbalzo, mettendo ovviamente fine così alla sua striscia di 20 gare con almeno 20 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, seconda solo a quella di Oscar Robertson nella storia della lega.