NBA, Antetokounmpo: "LeBron è un alieno". Bucks-Lakers in diretta su Sky Sport

Ci sono dieci anni di differenza tra Giannis Antetokounmpo e LeBron James, che si troveranno di fronte sul parquet di Milwaukee nella sfida tra Bucks e Lakers. Il greco si è detto impressionato dal livello a cui LeBron sta giocando la sua 17esima stagione NBA a quasi 35 anni di età (li compirà il prossimo 30 dicembre). “È folle. Ovviamente uno dei miei obiettivi – ha spiegato l’MVP in carica – è essere in grado di restare ad alto livello per i prossimi dieci anni, ma quello che sta facendo lui è pazzesco. Come si muove, come gioca, è un alieno. Ok è LeBron James, è diverso dagli altri e in qualche modo te lo aspetti, ma è comunque incredibile”. La stella dei Lakers in questa stagione sta viaggiando a 25.9 punti, 10.6 assist (primo nella NBA) e 7.4 rimbalzi di media a partita, dividendo il palcoscenico con Anthony Davis. Cifre ancora più alte per Antetokounmpo, leader assoluto dei suoi, con 31.7 punti, 12.8 rimbalzi e 5.3 assist. Si attende una sfida esaltante, anche perché di fronte ci saranno le due migliori squadre di questo avvio di stagione, al loro primo incrocio. Lakers e Bucks guidano rispettivamente Eastern e Western Conference con lo stesso record di 24 vittorie e 4 sconfitte. Curiosamente arrivano però da due partite perse, Milwaukee è caduta in casa contro Dallas interrompendo una striscia di 18 successi consecutivi, i gialloviola sono usciti sconfitti dal campo di Indiana dopo 7 vittorie in fila. L’occasione per rifarsi e per dare un segnale rispetto a chi sia l’attuale padrone della lega arriva nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 alle 2.00 sul campo di Milwaukee in diretta su Sky Sport Uno. Repliche venerdì alle 11.00m 14.00 e 19.00 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna