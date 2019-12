NBA Sunday: gli Oklahoma City Thunder a Toronto per sfidare i campioni in carica

Non ci sarà Danilo Gallinari, a riposo per via di una caviglia malconcia, ma non mancano i motivi di interesse per seguire due squadre che stanno superando le aspettative di inizio stagione: Chris Paul vs. Kyle Lowry e molto altro nella sfida tra due formazioni da playoff

Due squadre da playoff, una (Toronto) quinta a Est nonostante le ultime due sconfitte, l’altra (Oklahoma City) settima a Ovest nonostante un avvio di campionato lento che ha visto i Thunder perdere 12 delle prime 20 gare stagionali. Ora però la squadra di Danilo Gallinari – costretto a saltare la trasferta canadese per una caviglia (quella sinistra) malconcia – è in un periodo molto positivo, testimoniato dalle nove vittorie nelle ultime tredici gare disputate. Merito di un roster equilibrato, che vede quattro giocatori oltre i 16 punti di media (e nessuno sopra i 20): a parte il “Gallo”, sono Chris Paul (oltre i 16 a sera, con più di 6 assist), la sorpresa Dennis Schroder, sempre più positivo nelle ultime settimane, e la stellina Shai Gilgeous-Alexander, reduce da prestazioni scintillanti che ne fanno il miglior marcatore di squadra con più di 19 punti a sera. Per lui, nato a Toronto, la sfida alla Scotiabank Arena è gioco forza speciale: di fronte infatti quei Raptors che solo lo scorso giugno hanno fatto sognare un intero Paese, conquistando il primo titolo della loro storia. E dopo aver reagito benissimo alle partenze estive di Kawhi Leonard (ai Clippers) e Danny Green (ai Lakers), ora Toronto deve far fronte anche a una serie di infortuni davvero tremendi che stanno decimando il roster di coach Nick Nurse. Fuori nelle ultime gare tanto la superstar Pascal Siakam, protagonista di un’annata fin qui strepitosa, il campione del mondo Marc Gasol e anche Norman Powell, addizione importante dalla panchina per i canadesi. Nonostante le tante assenze, però, la coppia Kyle Lowry-Fred VanVleet continua a entusiasmare i tifosi di “Jurassic Park”, e sia i veterani come Serge Ibaka che i più giovani (da OG Anunoby al rookie Terence Davis) stanno facendo quel consueto passo avanti che permette ai Raptors di restare competitivi contro tutti. L’appuntamento è in diretta per la mezzanotte di domenica 29 con il commento di Mauro Bevacqua e Davide Pessina.