NBA, risultati della notte: i Lakers spengono Doncic, OKC vince senza Gallinari

Serata modesta invece per Luka Doncic, reduce dalla nona tripla doppia stagionale e incapace di replicare in meno di 24 ore la super prestazione messa in mostra contro gli Warriors. Il n°77 sloveno sbaglia tanto al tiro (5/14 dal campo, 0/6 dall’arco), chiude con 19 e 7 assist, ma non riesce a trascinare i suoi in attacco, complice forse anche una paurosa caduta sulla schiena nel primo tempo. Dallas infatti per una volta non fa mai canestro, in una serata da 36% dal campo e 30% complessivo dalla lunga distanza

LA PAUROSA CADUTA DI DONCIC CONTRO I LAKERS