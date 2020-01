NBA, Andre Drummond accende il mercato: lo vogliono Hawks, Celtics, Raptors e Mavericks

Manca poco più di un mese al termine del mercato e le squadre NBA stanno cominciando a scaldare i motori. Il nome su cui si sono concentrate le attenzioni di buona parte della lega è quello di Andre Drummond: il centro dei Detroit Pistons ha la possibilità di uscire dal suo contratto a fine anno e in Michigan - visto che la squadra sta andando malissimo con 12 vittorie e 23 sconfitte - sembrano essersi convinti che lo perderanno a zero a luglio, e per questo vorrebbero cederlo prima della deadline del mercato. Sono almeno quattro le squadre interessate a lui: secondo quanto scritto da ESPN avanti a tutti ci sarebbero gli Atlanta Hawks, anche se un accordo non viene ritenuto imminente. Atlanta metterebbe sul tavolo un pacchetto che include la prima scelta al Draft dei Brooklyn Nets e contratti in scadenza per dare respiro al salary cap dei Pistons, ma è possibile che Detroit possa volere qualcosa di più per un centro del calibro di Drummond (17.6 punti, 15.8 rimbalzi, 2.7 assist, 2 recuperi e 1.8 stoppate a partita). Secondo quanto scritto da Vincent Goodwill di Yahoo Sports, però, anche i Boston Celtics, i Dallas Mavericks e i Toronto Raptors hanno mostrato interesse per il 26enne, che con ogni probabilità comanderà un contratto al massimo salariale in estate – sia rifirmando con la squadra che scambierà per lui che trovando un accordo con un’altra franchigia. Goodwill sottolinea come Drummond abbia un rapporto di amicizia di lunga data con Kristaps Porzingis di Dallas e Kyle Lowry di Toronto: sarà lui il primo grosso nome a muoversi in questo mercato?