NBA, Victor Oladipo pronto al rientro: in campo il 29 gennaio contro i Bulls

“È una data che ricorderò a lungo, spero. Qualcosa può cambiare, la speranza è che invece tutto fili liscio: l’unica cosa certa è che avere un punto d’arrivo dopo 12 mesi in cui non avevo riferimenti è un sollievo. Sono molto più forte adesso di quanto non lo sia mai stato nella mia carriera, soprattutto mentalmente. Nulla potrà più abbattermi, ho letteralmente affrontato il peggio”. Queste le parole utilizzate da Victor Oladipo nell’intervista rilasciata a The Athletic, felice di poter annunciare il suo imminente ritorno in campo. A un anno di distanza dal quel maledetto 23 gennaio 2019 - in cui contro i Raptors il suo ginocchio ha ceduto, costringendolo prima all’operazione e poi a una lunghissima riabilitazione – il n°4 dei Pacers è pronto a riprendersi il suo ruolo da All-Star in una squadra già competitiva a Est: “Non puoi mai pensare di simulare lo sforzo della gara, è una cosa diversa. Non conta quanto intensamente tu ti sia allenato, sai che soltanto il parquet potrà darti la risposta definitiva: non vedo l’ora di averla”. Un sogno a occhi aperti per un talento che prima dell’infortunio aveva dimostrato di poter essere decisivo su entrambi i lati del campo: “Non devo strafare, non devo cercare di essere quello di 12 mesi fa. So che tornare a giocare è soltanto un passo in più e non il punto d’arrivo, ma ne avevo bisogno dopo un anno che mi è sembrato infinito”. Indiana nel frattempo non ha comunicato quale sarà la gestione dei suoi minuti, né della scelta che i Pacers faranno nei back-to-back: l’importante adesso è godersi il suo ritorno in campo, la più grande aggiunta che Indiana potesse fare a ridosso della deadline di mercato.