NBA, in viaggio a Boston, alla (mia) scoperta dei Celtics

BOSTON — Per questo parquet incrociato ho quasi rischiato la galera. Era il momento della “scoperta” della NBA in Italia e nella metà degli anni ’80 la rivalità Boston vs. Los Angeles era esaltante, lontana, raccontata dalla voce di Dan Peterson. Si vedeva una partita a settimana in differita, tranne per le Finali. Io — che avrei poi amato tanto Los Angeles (tuttora) come città — ero affascinato da Larry Bird, Kevin McHale, Danny Ainge, il povero DJ, Dennis Johnson [venuto a mancare nel 2007, ndr] e tifavo quindi per i Celtics (i miei Miami Heat ancora non esistevano, quindi non è tradimento…). Mi colpivano anche le espressioni facciali, tutte uguali, di Robert Parish, il canto del cigno di Bill Walton e i tiri dalla distanza di Scott Wedman. Vedevo e registravo col VHS tutte le partite che davano su Italia 1. Arrivarono la finali del 1986 ed erano ancora Lakers vs. Celtics ovviamente, per me però con un piccolo problema: la partenza per il militare qualche settimana prima di quelle finali e il CAR (Centro Addestramento Reclute) è a Macomer in Sardegna. In realtà un grande problema; come vederle? Mi ha aiutato la “cultura” (bastava saper scrivere in quel caso, eh) perché i sergenti erano un po’ in arretrato con la compilazione dei registri e mi selezionarono per quel lavoro. Avevo quindi le chiavi della foresteria e la possibilità di trascorrere lì tutto il giorno, anche se dopo il contrappello non dovevo più entrarci, ma tornare a dormire in branda. Invece (vabbè, tanto ormai è caduta in prescrizione spero…), siccome in quella stanza c’era la televisione io mi alzavo ogni notte che passava in tv una gara di finale NBA e le vedevo col volume praticamente a zero per paura di venir scoperto quando la ronda di guardia passava nel corridoio. Non entrarono mai, mi andò bene. Qualche anno dopo arrivò anche la mia prima volta a Boston, per un triangolare internazionale di calcio per Tele+ con Germania, Brasile e Inghilterra, ma era l’estate del 1993 quindi niente Celtics, se non per una visita guidata al vecchio Boston Garden. Adesso, finalmente, la chance di vedere alcune partite qui e quel famoso parquet incrociato (pur nella sua versione “nuova”). In realtà qualche asse di quello originale mi hanno spiegato essere stato romanticamente mantenuto per tramandare il passato e chissà che non sia rimasta un po’ di cenere del sigaro di Red Auerbach per comunicare il DNA vincente anche a questa squadra. Che ne avrebbe bisogno.