NBA, Zion Williamson schiaccia senza rincorsa, gli assistenti pagano pegno. VIDEO

In attesa del suo debutto ufficiale in NBA, l'unico modo per vedere Zion Williamson in campo è presentarsi un'ora e mezza prima della palla a due che vede coinvolti i suoi New Orleans Pelicans, sperando di trovarlo mentre si allena con gli assistenti allenatori. Una routine che va avanti ormai da settimane e che si conclude sempre allo stesso modo: con una schiacciata in windmill per chiudere l'allenamento. Se Williamson la chiude, gli assistenti allenatori pagano pegno con 20 piegamenti sulle braccia; se non ci riesce, è lui a doverli fare. Come è facile immaginare, il più delle volte non è lui a dover mettere le mani a terra: per l'ultima esibizione al Madison Square Garden ci ha aggiunto anche gli effetti speciali, prendendosi a malapena due passi di rincorsa prima di inchiodare una windmill dopo essersi fatto passare il pallone tra le gambe. Una schiacciata pazzesca che fa ben sperare i tifosi dei Pelicans: l'arrivo di Zion è sempre più vicino.