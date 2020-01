NBA, Zion Williamson, ci siamo: esordio con i New Orleans Pelicans entro fine gennaio?

Il recupero è ormai terminato, la condizione fisica migliora e Zion Williamson si avvicina a passi da gigante verso la sua prima partita in carriera in NBA. La “speranza”, per usare le parole dei Pelicans, è quella di vederlo impegnato sul parquet a gennaio: nessun riferimento preciso al match d’esordio, ma un’indicazione che lascia ben sperare New Orleans. Il problema al menisco del ginocchio destro è stato affrontato con enorme cautela dallo staff medico della franchigia della Louisiana, evitando accuratamente ogni tipo di ricaduta o forzatura nella tabella di marcia. Dopo l’assenza precauzionale nel finale di una preseason che aveva già lasciato vedere una piccola parte delle sue grandi capacità e del suo talento, Williamson è stato sottoposto a un intervento al menisco del ginocchio destro lo scorso 21 ottobre. Le otto settimane d’assenza inizialmente comunicate però sono diventate 10 e adesso 11, senza che Zion abbia messo piede sul parquet. In fondo, con una squadra da 11 vittorie e ben 23 sconfitte, lontana dalla zona playoff e dall’avere serie ambizioni di classifica, non avrebbe avuto senso spingere sull’acceleratore e affrettare il recupero. Ora però la precauzione sembra essere diventata fin troppa, con i tifosi stizziti che iniziano a chiedere insistentemente una data rispetto alla quale far partire il conto alla rovescia. Dagli ultimi report sembra che “a breve” Williamson sarà finalmente a disposizione di coach Gentry. Gennaio dunque resta il limite massimo entro cui poterlo vederlo in azione, per iniziare a capire e valutare la sua resa quando si ritroverà a confronto con i professionisti NBA.