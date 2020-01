49/52 ©Getty

AMICO DI OBAMA | Uno è stato, per due interi decenni, il re di Los Angeles. L’altro, per due mandati (8 anni) il presidente degli Stati Uniti d’America. E quando Barack Obama — solo due settimane dopo la leggendaria prestazione di Kobe con i 60 punti contro Utah — ha tenuto il suo ultimo discorso ai corrispondenti esteri come primo inquilino della Casa Bianca, ha terminato il suo discorso proprio come aveva fatto il n°24 allo Staples Center: microfono lasciato cadere a terra e le parole “Obama out”.