NBA, l'All-Star Game è già arrivato su Sky Sport: gli appuntamenti da non perdere

Nella settimana che ci porterà all’All-Star Game, imperdibile l’appuntamento di oggi – e poi in replica nei prossimi giorni – su Sky Sport NBA: una serata dedicata all’All-Star Game in tutte le sue migliori sfaccettature. Si parte alle 20 con uno speciale dedicato alle migliori schiacciate viste nel corso del tempo durante All-Star Weekend: una vera e propria selezione del meglio del meglio, da Vince Carter a Zach LaVine, passando inevitabilmente per Michael Jordan. E proprio MJ sarà protagonista subito dopo assieme a Kobe Bryant: andrà in onda infatti la partita delle stelle del 2003, l’ultima grande apparizione di Jordan “rovinata” da un Kobe che già all’epoca era famoso per la sua voglia di vincere a tutti i costi. Anche contro il più grande, anche quando tutti gli altri immaginavano una celebrazione e non una competizione. Terzo ma non per importanza, il secondo speciale dedicato all’All-Star Game in onda alle 22.15: un mix con i migliori momenti visti sul parquet nella storia NBA nel fine settimana più importante dell’anno. Una parata di stelle ed emozioni tutta da seguire in prima serata su Sky Sport NBA e poi in replica nei prossimi giorni, in cui andranno in onda altre grandi partite dell’All-Star Game: quella in cui Kobe e Shaq vinsero entrambi (da rivali) il titolo di MVP, l’ultima apparizione di Kobe nella gara delle stelle, la sfida del 2018 in cui LeBron e Durant piazzarono la giocata decisiva su Steph Curry nel finale. Insomma, una vera e propria scorpacciata di emozioni e partite da non perdere su Sky Sport NBA per prepararsi al meglio al weekend di Chicago – tutto in diretta in esclusiva sui canali Sky Sport.