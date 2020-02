All-Star Game NBA: Team LeBron e Team Giannis in campo con i numeri di Kobe e Gianna

I giocatori delle due squadre scenderanno in campo per la partita delle stelle indossando lo stesso numero: il 2 per tutti quelli selezionati da LeBron James in onore di Gianna, il 24 per quelli che faranno parte del roster capitanato da Giannis Antetokounmpo

L’All-Star Game 2020 sarà diverso da tutti gli altri. Un evento speciale per ricordare Kobe Bryant e sua figlia Gianna, nella mente di tutti e anche sulle maglie dei giocatori che scenderanno in campo. La scelta infatti è quella di dare ai giocatori lo stesso numero: il 24 per la squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo – in onore dei Kobe e del numero indossato nella seconda metà della sua carriera – e il 2 per il Team LeBron; quello scelto dalla piccola Gianna per le sue prime esperienze da giocatrice di pallacanestro. Inoltre, tutti i giocatori che prenderanno parte agli eventi previsti per il weekend di Chicago – a partire dal Rising Star del venerdì e dalla gara delle schiacciate del sabato – indosseranno un logo sulla divisa con nove stelle per ricordare le vittime dell’incidente in elicottero che ha sconvolto il mondo NBA e quello dello sport in generale. Una patch che nei primi due giorni riporterà anche i numeri 2 e 24, modificata invece in occasione della partita delle stelle di domenica 16 febbraio (da seguire in diretta su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina). Una delle tante dimostrazioni di vicinanza e il modo per ricordare un campione, una leggenda dello sport e un padre scomparso in maniera così tragica assieme alla sua piccola Gigi.