NBA, Super Doncic al rientro dall'infortunio: 33 punti e Kings battuti. VIDEO

Grande prestazione per lo sloveno al rientro dopo aver saltato sette partite per una distorsione alla caviglia destra. Nella vittoria contro Sacramento Doncic ha guidato i Mavs alla vittoria 130-111 con 33 punti in 31 minuti, frutto di un ottimo 10/18 dal campo (3/7 da tre) e 10/12 dalla lunetta. Il numero 77 è andato vicino alla tripla chiudendo con 12 rimbalzi e 8 assist. Per lui anche un canestro incredibile subendo fallo: completamente fuori equilibrio, con una mano sola da fuori area ha lanciato il pallone in aria centrando il fondo della retina. Una giocata nominata dalla NBA come Play of the Day. Per Doncic ottimi segnali quindi in vista della sua imminente partecipazione all'All-Star Game (in programma nella notte tra domenica e lunedì in diretta su Sky Sport)