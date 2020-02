NBA, Trae Young: 50 punti e vendetta su Jimmy Butler. "Prevedo il futuro..."

Partita incredibile per Trae Young nella vittoria dei suoi Hawks contro Miami 129-123. La stella di Atlanta ha trascinato i suoi segnando 50 punti, il suo massimo in carriera, con 12/25 dal campo, 8/15 da tre e 18/19 dalla lunetta. E a fine partita si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti di Jimmy Butler (solo 17 per lui) scrivendo su Twitter: “Per vostra informazione Jimmy Butler aveva ragione, so leggere nel futuro… sapevo come sarebbe andata con largo anticipo”. Per capire il senso del messaggio bisogna tornare allo scorso dicembre quando Young aveva urlato “It’s over” sul campo di Miami sul più 6 a meno di un minuto dalla sirena. Gli Heat erano però riusciti incredibilmente a rimontare, vincendo al supplementare e Young aveva così dovuto subire la presa in giro social di Butler che lo aveva schernito: “Il ragazzo sa leggere nel futuro. Aveva ragione, la partita era finita”. Ma dopo la prestazione super della notte ha potuto rispedire al mittente l’offesa, che sembra di capire si fosse legato al dito. Il 22enne degli Hawks, fresco della sua prima partecipazione all’All-Star Game, è il quarto giocatore più giovane della storia a segnare almeno 50 punti in una partita NBA dietro LeBron James, Devin Booker e Brandon Jennings ed è il primo di Atlanta a riuscirci da Shareef Abdur-Rahim nel 2001. Ha avuto anche l’ultima parola con una stella affermata come Butler, per ora… Per la prossima sfida tra i due si prevedono già scintille, in campo e sui social