Mercato NBA: i Knicks sognano il ritorno a New York di Carmelo Anthony

Lo dicono tutti in giro per la lega e il tam tam è già iniziato: con l’arrivo di Leon Rose al vertice della franchigia di New York, i Knicks stanno seriamente pensando al ritorno in estate di un grande veterano come Carmelo Anthony. Rose è stato per quasi un decennio l’agente dell’ex numero 7 blu-arancio, con cui ha un rapporto personale che va ben oltre quello professionale consolidato negli anni. Fu proprio l’attuale presidente dei Knicks a far funzionare il maxi scambio che portò il n°7 a New York dal Colorado, ma adesso il diretto interessato svicola di fronte alla domande: “É difficile fare considerazioni adesso perché nessuno sa come andrà avanti la situazione: la cosa più semplice da dire è “Il suo agente è ai Knicks, tornerà anche Anthony”, ma fino a quando non ci siederemo attorno a un tavolo a discutere di questa ipotesi, nulla può essere dato per certo. Parlo più volte alla settimana con Rose, quasi tutti i giorni in pratica, ma non è una discussione che abbiamo affrontato. Credo sia ancora una situazione nuova che tutti dobbiamo digerire e comprendere. Quando arriverà l’off-season dovrò iniziare a fare molta attenzione, altrimenti alcuni contatti di troppo potrebbero essere giudicati come tempering”. Non appena però la posizione di Rose verrà ufficializzata all’interno dell’organigramma dei Knicks, si potrà iniziare a ragionare anche su quello. A New York ormai mancano da troppi anni le vittorie e un po’ di suggestione sembra essere una delle poche medicine per far pesare di meno questa complicata situazione.