NBA, "Mamba Out": l'asciugamano sulle spalle di Kobe dopo la gara coi Jazz vale 32.000$

L’ultima recita della carriera di Kobe Bryant è stata leggendaria. In tutto. Nelle aspettative (l’addio di un giocatore che per 20 anni aveva indossato un’unica maglia, quella gialloviola dei Lakers); nel risultato sportivo, sia dal punto di vista di squadra (una vittoria) che tanto più personale (60 incredibili punti); nel lascito anche culturale (quel lasciare cadere il microfono alle parole “Mamba Out” poi perfino imitato da Barack Obama). E proprio quei momenti finali — con Kobe Bryant in mezzo al campo dello Staples Center, microfono in mano, a salutare i suoi tifosi per un’ultima volta — portano all’attenzione un dettaglio magari fin qui trascurato: mentre il n°24, a fine gara, sudato, trova le parole per ringraziare i suoi fan, sulle spalle ha un asciugamano che lo copre e lo protegge. Ecco, quell’asciugamano — inizialmente finito nelle mani di un tifoso svelto a sfilarlo dalle spalle di un Bryant diretto negli spogliatoi e poi svelto anche a rivenderlo, neppure un mese dopo, a una casa d’aste per 8.365 dollari — è stato proprio ieri messo all’asta, trovando un proprietario disposto a sborsare la bella cifra di 32.270 dollari. A organizzare la vendita il sito Iconic Auctions, che fornisce perfino le dimensioni dell’oggetto (un metro per 60 cm) e garantisce sull’originalità del pezzo (“l’asciugamano usato da Kobe durante il suo ultimo discorso”): ma d’altronde si sa, il collezionismo sfugge spesso alle regole della razionalità.