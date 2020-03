Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Carboni: "Noi Paese responsabile, Spagna in ritardo"

"La Spagna, rispetto a noi, è indietro di 10-15 giorni. Ha iniziato a guardare l'Italia come riferimento con questo ritardo. Il nostro Paese si è dimostrato preventivo, molto responsabile, forse anche eccessivo nei confronti di un virus molto contagioso. In Spagna no": così Amedeo Carboni, ex difensore ed ex ds del Valencia, che oggi vive in Spagna, intervenendo a Sky Sport.