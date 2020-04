7/8

DAMIAN LILLARD | Portland Trail Blazers vs. Oklahoma City Thunder 118-115 | Gara-5 | 23 aprile 2019 | Storia recente, recentissima: uno dei buzzer beater più memorabili, sia per la distanza da cui Lillard ha fatto partire il tiro sia per la famosissima esultanza salutando gli avversari, in particolare Russell Westbrook con cui si era “preso sotto” diverse volte. Lillard ne ha anche un altro in carriera nel 2014 contro Houston sempre per vincere non solo la partita, ma anche per chiudere la serie

RIGUARDA LA TRIPLA DI DAMIAN LILLARD