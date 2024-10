Bucks, secondo ko pesante. E ora arriva Boston

Quella che dovrebbe essere la stagione della svolta per i Milwaukee Bucks non è partita certamente sotto i migliori auspici . Un po’ come per Denver nella Western Conference , i campioni NBA del 2021 hanno cominciato male la stagione: dopo aver vinto alla prima a Philadelphia (ma contro una squadra priva di Joel Embiid e Paul George), i Bucks hanno perso le ultime due in maniera preoccupante , venendo sotterrati dalle 21 triple dei Chicago Bulls due giorni fa e perdendo nettamente anche questa notte sul campo dei Brooklyn Nets — due squadre che tutti si aspettano nei bassifondi della Eastern Conference a fine stagione. Le guardie dei Nets Dennis Schröder (29 punti) e Cam Thomas (32) hanno fatto quello che hanno voluto contro il backcourt della squadra di Doc Rivers, esponendo ancora una volta i problemi difensivi di Milwaukee da quando è arrivato Damian Lillard . Il rating difensivo dei Bucks è di 118.8 punti subiti su 100 possessi, al 25° posto della NBA alla pari dei Detroit Pistons , a cui non riesce a sopperire il 13° attacco della lega (113.6). È ovviamente ancora molto presto visto che sono passate solamente tre partite, ma una squadra che punta al titolo — come ha fatto capire Giannis Antetokounmpo prima di questo inizio di stagione — non può permettersi passaggi a vuoto contro squadre del livello di Bulls e Nets , che dal canto loro hanno meritato le vittorie mettendoci più intensità e voglia rispetto a Milwaukee.

Bucks attesi alla prova Celtics: stanotte alle 00.30 su Sky

Il calendario non viene di certo incontro alla franchigia del Wisconsin, visto che questa notte sono attesi al TD Garden di Boston per la prima sfida ai campioni in carica dei Celtics. Una partita che potrete seguire sui canali di Sky Sport in diretta questa notte a mezzanotte e mezza e domani in replica con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, pronti a raccontare la sfida tra la squadra più in forma della lega (+26.1 di differenziale su 100 possessi, grazie a un attacco astronomico rating offensivo da 140.6 e il 64% al tiro effettivo) e una delle più deludenti fino a questo momento. Chiaro che l’assenza di Khris Middleton pesa sugli equilibri di squadra dei Bucks, a cui manca una terza opzione offensiva in campo per distribuire meglio le responsabilità, ma bisogna invertire la rotta in fretta per evitare che sulla squadra si addensino pesanti nubi sia sulla panchina che sulla composizione del roster. Giannis, d’altronde, è stato chiaro: “Se non vinciamo il titolo, anche io potrei essere scambiato. Questo è il lavoro che ci siamo scelti e il mondo in cui viviamo. Vale per tutti quanti. In qualsiasi momento, se non hai successo, potrebbe essere la fine. È andata così per il precedente coaching staff, e per quello dell’anno prima, e per i giocatori che sono passati di qui. Se non fai un lavoro adeguato, sei fuori". Parole chiare che vogliono mettere pressione a tutti: quella di questa notte sarà già una prova del nove per le ambizioni di Milwaukee.