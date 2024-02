7/12

LARRY BIRD | Stesso destino toccato a Cousy anche per Larry Bird, la cui statua è stata eretta per volontà del suo college (i Sycamores di Indiana State, trascinati in finale NBA nel 1979, contro la Michigan State di Magic Johnson). Dal 10 novembre 2013 fuori dall’Hulman Center di Terre Haute, Indiana (vicino alla via ribattezzata Larry Bird Avenue) si può ammirare l’inconfondibile stile di tiro della leggenda dei Celtics.