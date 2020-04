2/8 ©Getty

TOP 3 | 2° POSTO | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS | Lontano dai campi per tutto l’anno, dopo l’infortunio in gara-5 delle finali NBA tra i suoi Warriors e i Raptors, Tatum però non dimentica KD, un tre volte campione NBA, MVP della lega, capace di vincere per due anni in fila il titolo di MVP delle finali, decise da due suoi tiri (sempre in gara-3). In attesa del suo esordio al fianco di Kyrie Irving in maglia Nets