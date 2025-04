La brutta caduta verso il termine del 1° quarto ha costretto Jimmy Butler ad abbandonare gara-2 sul campo di Houston senza più poter tornare in campo. Gli esami effettuati sull’ex Miami, però, non hanno rilevato danni o fratture gravi. Per Butler si tratta di una forte contusione alla zona dei glutei, e anche se la sua presenza per gara-3 in programma sabato notte rimane in forse il giocatore dovrebbe poter recuperare nei prossimi giorni

Sospiro di sollievo a Golden State: gli esami effettuati sulla zona dei glutei di Jimmy Butler non hanno rivelato danni seri e l’ex Miami sembra aver evitato il peggio dopo la brutta caduta rimediata in gara-2. Dopo lo scontro a rimbalzo con Amen Thompson verso la fine del 1° quarto della sfida poi vinta da Houston, Butler era caduto in maniera scomposta picchiando con forza sul parquet la parte bassa della schiena. Lasciato il campo senza poter più rientrare, per Butler si temeva una frattura o comunque un danno a livello osseo che avrebbe richiesto tempi di recupero lunghi. Gli esami clinici hanno invece ribadito come si tratti solo di una contusione molto forte che lascia l’ala degli Warriors in forse per gara-3, in programma nella notte tra sabato e domenica al Chase Center di San Francisco, ma Butler, considerata anche la sua comprovata capacità di giocare sul dolore, dovrebbe comunque essere in grado di riprendere il suo posto prima della fine della serie con i Rockets, al momento in perfetta parità sull’1-1.