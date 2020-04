9/19 ©Getty

NEW YORK KNICKS: 19-8 (70.4%) | Già solo dal numero di partite (27) si intuisce che qui si tratta forse della rivalità più sentita da MJ e dai Bulls nei playoff. Cinque incroci nei playoff, e mai una volta che i Knicks siano usciti vincitori: 4-2 Bulls in semifinale di conference nel 1989 (47 con 11 rimbalzi per Jordan in gara-4), secco 3-0 al primo turno nel 1991, storico 4-3 in semifinale di conference l’anno dopo (e ce ne vogliono 42 di Jordan in gara-7 per passare il turno), poi ancora un 4-2 nel 1993 per qualificarsi in finale NBA (tripla doppia al Madison Square Garden in gara-5, con 29 punti, 14 assist e 10 rimbalzi) e quindi un 4-1 nel 1996 in semifinale di conference, con 44 punti in gara-1 e 46 in gara-3