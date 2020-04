Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

OMS, Ricciardi: "Lombardia non è ancora pronta per riapertura"

"La fretta non si concilia con la saggezza. Dobbiamo avere un'attenzione massima per non far ripartire la malattia. Invito tutti a non correre". Lo afferma in un'intervista a Repubblica Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute e membro del consiglio esecutivo dell'Oms. "La Lombardia - dice - non è ancora pronta per la riapertura".