Mercato NBA, Lou Williams giura fedeltà ai Clippers: "Non gioco per nessun altro"

In quindici stagioni di onorato servizio in NBA, Lou Williams ha girato sei squadre diverse: Philadelphia, Atlanta, Toronto, Los Angeles Lakers, Houston e da tre anni L.A. Clippers, raccogliendo anche tre premi di Sesto Uomo dell’Anno. Il 33enne però ha deciso che per lui il lungo girovagare è finito: "Per me basta così. Lo dico a tutte le squadre là fuori: non giocherò più per nessun altro dopo i Clippers. Mi identifico con questo gruppo di giocatori e questa organizzazione. Non mi vedo trovare una situazione del genere da altre parti" ha detto a Ros Gold-Onwude di ESPN. Parole d’amore che fanno seguito alla decisione di firmare un contratto decisamente favorevole alla franchigia (8 milioni di dollari per questa e la prossima stagione) pur di rimanere a vivere a Los Angeles, città che il veterano non intende lasciare neanche per un contratto più remunerativo — almeno per il momento. Williams ha anche detto che intende giocare ancora per quattro stagioni, e visti i 18.7 punti di media che riesce a garantire anche in una squadra che ha già Kawhi Leonard e Paul George, non c’è motivo di pensare che i Clippers vogliano cederlo. Da qui al 2021 però molto può cambiare, a partire dal fatto che quell’estate le due superstar di L.A. potranno uscire dai rispettivi contratti e che nella off-season la franchigia dovrà pagare il partner di pick and roll preferito di Williams, cioè Montrezl Harrell. Se tutti dovessero andarsene, Williams avrà ancora voglia di rimanere ai Clippers? A quanto dice lui sì, ma le cose in NBA possono cambiare molto in fretta.