Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Riaprono alcune spiagge a Sydney

Riaprono oggi le spiagge a Sydney, in Australia, nonostante nel Paese resti in vigore il lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus. Il comune di Randwick City ha annunciato l'apertura di alcune spiagge, comprese Coogee, Maroubra e Clovelly, soltanto per poter fare esercizio fisico, riferisce l'Huffington Post.