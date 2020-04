Un titolare da scambiare per ogni squadra NBA

20/31 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS - DERRICK FAVORS | Stesso discorso fatto per Jonas Valanciunas - non solo per la posizione sul parquet, ma soprattutto per il contesto. In valore assoluto Favors continua ad avere impatto, ma inserito in un contesto come quello dei Pelicans perde parte del suo valore. Sistemarlo in altre franchigie non dovrebbe essere un problema, a patto di non chiedere troppo in cambio