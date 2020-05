Oladipo in partenza? Diverse squadre interessate

Malcolm Brogdon, Myles Turner, Domantas Sabonis, T.J. Warren e Jeremy Lamb: questa l’ossatura di una squadra che anche quest’anno, nonostante le poche attenzioni raccolte, ha dimostrato di poter essere competitiva e da playoff anche non potendo disporre di Victor Oladipo - fino alla scorsa regular season, l’indiscusso miglior giocatore del roster. Senza del proprio All-Star, Indiana ha mantenuto costantemente una posizione tra le prime otto a Est, arrivando così a porsi il problema: possiamo davvero fare a meno dell’ex Thunder? Il contratto di Oladipo è in scadenza nel 2021, al termine dell’ultimo anno da 21 milioni di dollari. Con tutti i rinnovi da fare e i tanti soldi da garantire agli altri, trovare spazio per un maxi contratto da dare al n°4 potrebbe essere meno semplice del previsto. O meglio, meno conveniente: un’opzione sul tavolo già da diverse settimane e che ha spinto tante squadre a interessarsi della situazione. Al posto di perdere Oladipo senza ricevere nulla in cambio, i Pacers potrebbero essere disposti a salutarlo con un’estate d’anticipo - a patto di poter incassare asset futuribili e che non ingombrino troppo il salary cap. A New York la notizia non è passata inosservata ad esempio, con Knicks e Nets già pronti ad avanzare la propria offerta - e convinti per ragioni diverse di disporre delle contropartite necessarie per riuscire a concludere la trade. La stampa della Grande Mela ha già iniziato ad approfondire l’argomento, sottolineando come anche altre squadre siano interessate a un giocatore che, se inserito nel giusto contesto, può permetterti di fare il definitivo salto di qualità. A New York vedrebbero in lui l’uomo chiave da cui far partire l’ennesima rifondazione, ma per arrivarci i Knicks dovrebbero essere disposti a rinunciare a qualche scelta - al momento il bene più prezioso a disposizione della franchigia. Discorso opposto per i Nets, che con Oladipo renderebbero ancora più letale una squadra che punta al titolo NBA.