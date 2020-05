Maglia di Jordan venduta a una cifra da record

La messa in onda di The Last Dance pare abbia fatto rinverdire ancora di più il mito di Michael Jordan, tanto da convincere un collezionista a spendere una cifra record pur di avere una sua maglia indossata in una partita. Da Goldin Auctions, infatti, si è conclusa l’asta più alta di sempre per una maglia da gioco indossata da Jordan, arrivando a 288.000 dollari per una jersey nera usata contro i Detroit Pistons nell’aprile del 1997, peraltro in una serata “no” per Jordan con soli 18 punti in una sconfitta di 17 in trasferta. Il record precedente — per una maglia di Jordan con il Dream Team di Barcellona 1992 — era stato stabilito più di un mese fa con 216.000 dollari, ma è stato frantumato da questo nuovo pezzo da collezione per il quale già si rumoreggiava che sarebbe salito oltre il quarto di milione di dollari.