Nella carriera di Chauncey Billups non sono certo mancate le soddisfazioni, dal titolo NBA vinto con i Pistons nel 2004 (con tanto di premio di MVP della serie finale) alla medaglia d’oro con Team USA ai Mondiali 2010 in Turchia. Un’altra gli arriva da un semplice dato statistico, che lo vede come la risposta a un quesito davvero intrigante: chi è l’unico giocatore — playoff compresi — ad aver un record vincente sia contro Michael Jordan, che contro Kobe Bryant, che contro LeBron James? Ebbene, quel giocatore è Chauncey Billups, che ha affrontato 10 volte Jordan battendolo in 6 occasioni, per ben 45 volte è sceso in campo contro Kobe Bryant uscendo vincente 24 volte e che nelle 39 sfide dirette contro LeBron James ha avuto la meglio 22 volte. Il bilancio di Billups contro Jordan approfitta a dire il vero della terza carriera di MJ in maglia Wizards, perché il suo record contro il n°23 in maglia Bulls rimane perdente (1-3 nelle quattro gare disputate da Billups in maglia Celtics e Raptors). Nel confronto contro Kobe Bryant, invece, Billups esce vincente sia nelle sfide di stagione regolare (18-16) che in quelle di playoff (6-5), che comprendono anche la finale NBA giocata e vinta dai suoi Pistons contro i Lakers di Bryant nel 2004. Contro LeBron, infine, il bilancio a favore del giocatore di Detroit è di 14-9 quando i suoi Pistons hanno affrontato Cleveland in stagione regolare ma di 6-7 nei playoff, dove il 23° dei Cavs mantiene quindi un leggero vantaggio, mentre il record il record di James versione Heat contro Billups (in maglia Knicks e Clippers) resta perdente pur solo in tre sfide (1-2).