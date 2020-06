9/11 ©Getty

3. JOHN STOCKTON | Considerando solo il plus-minus, sarebbe primo in classifica: solo Jordan, Magic, Robinson e Bird gli stanno sopra nella storia della NBA. In 19 anni di onorata carriera ha sempre guidato la macchina degli Utah Jazz in maniera esemplare: dal 1987 fino al ritiro nel 2003 i Jazz sono stati primi per percentuale di vittorie e percentuale effettiva al tiro, terzi per punti per 100 possessi e quinti per punti concessi. I suoi 15.806 assist in carriera sono effettivamente irraggiungibili