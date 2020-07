La prima notizia rilanciata sui social da Adrian Wojnarowski dopo le due settimane di sospensione ha fatto felici gli appassionati NBA per il suo ritorno al lavoro, ma al tempo stesso ha raccontato come molto probabilmente la stagione di Domantas Sabonis sia già finita. L’All-Star lituano, diventato nell’ultimo anno uno dei cardini attorno al quale ruotano i Pacers sia in attacco che in difesa, è stato costretto a lasciare la bolla di Orlando per farsi visitare da uno specialista: la fascite plantare al piede sinistro che lo tormenta da tempo si è aggravata e potrebbero costringerlo a diverse settimane di stop. Lo stesso Sabonis ha spiegato in un’intervista all’Indianapolis Star qualche giorno fa quanto sia difficile fare previsioni riguardo i tempi di recupero: “Con questo tipo di infortunio purtroppo non puoi cerchiare una data sul calendario, non puoi darti un obiettivo fisso. Ogni persona è costretta a un periodo di riposo diverso per durata rispetto agli altri”. Tenendo conto anche dell’assenza di Goga Bitadze a causa dell’operazione al ginocchio, Indiana si ritrova così con la rotazione dei lunghi ridotta al minimo, costretta con coach McMillan a immaginare un quintetto piccolo con il solo Myles Turner e quattro esterni abili nel gioco sul perimetro e a colpire con i piedi oltre l’arco. “A Whole New Game” anche per i Pacers (come dice lo spot NBA), che aspettano di capire se avranno a disposizione o meno Victor Oladipo e che senza Sabonis vedono in parte compromesse le loro speranze di andare avanti ai playoff.